Afwachten is het devies bij verkiezingsontbijt Den Haag

Bij het traditionele verkiezingsontbijt van de Amerikaanse ambassade in Den Haag heerste woensdagochtend een afwachtende sfeer. Geen feest voor de Republikeinen of de Democraten, want de verkiezingsrace was woensdagochtend nog niet beslecht.

Waar normaal gesproken rond voorgaande Amerikaanse verkiezingen honderden politici, deskundigen en Nederlandse Amerikanen samen koffie drinken en donuts eten in het Scheveningse Kurhaus, is het verkiezingsontbijt dit jaar rustig. Geen donuts, wel koffie, maar vooral veel mondkapjes vullen perscentrum Nieuwspoort in de Haagse binnenstad.

Het is ’s ochtends vroeg een nek-aan-nekrace tussen zittend president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. Die laatste zei in een korte toespraak dat hij weliswaar dacht te gaan winnen, maar dat zijn aanhangers geduld moeten hebben. Ook in Nieuwspoort wordt verwacht dat de strijd niet snel gestreden zal zijn.

Amerika-deskundige Willem Post had zo’n slepend gevecht al aan zien komen. „De afgelopen weken spraken veel media van een ‘blauwe golf’: een klinkende overwinning voor de Democraten. Ik heb al die tijd al gezegd dat we de peilingen niet moeten vertrouwen.” Als Biden wint, wordt dat volgens Post met een krappe meerderheid.

Ook voormalig CDA-politicus en spindoctor Jack de Vries voorspelde dat het weleens een lange week kan worden. Vooral de uitslag in Pennsylvania is spannend, omdat stemmen die per post zijn gedaan daar als laatste geteld worden. „Ik denk dat we afkoersen op een scenario waarin het inderdaad nog dagen, zo niet langer, gaat duren voor de definitieve uitslag er is.” Dat wordt dan volgens De Vries ook een chaotische tijd, waar vooral president Trump gebruik van zal proberen te maken. Woensdagochtend claimde de president in een toespraak al de overwinning, terwijl er nog miljoenen stemmen geteld moesten worden.

Rond 08.00 uur kwam ambassadeur Pete Hoekstra zelf aan het woord middels een livestream vanuit Michigan. Hij hoopt dat de uitslagen in de overgebleven swingstates, waaronder zijn eigen staat Michigan, een duidelijke winnaar opleveren. „Als het neerkomt op een splitsing, bijvoorbeeld Wisconsin naar de een en Michigan naar de ander, dan wordt het chaos. Dan hangt alles af van Pennsylvania en zal een leger aan advocaten zich ermee gaan bemoeien.” De ambassadeur verwacht dat de winst in zijn eigen staat Michigan naar de zittende president zal gaan.

Diens uitspraak eerder op de ochtend via Twitter dat de Democraten de verkiezingen zullen stelen, is volgens Hoekstra niet zo gek. „De president wil gewoon dat er een eerlijke uitslag komt.” Hoekstra, die in 2016 actief was in de campagne van Trump, vindt het niet leuk om als ambassadeur een neutrale positie in te moeten nemen. „Ik hou er niet zo van om aan de kant te zitten.”