Afvalverwerkers verbranden eikenprocessierupsen

Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Dordrecht worden containers met eikenprocessierupsen verbrand. De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast; mensen kunnen er huiduitslag, rode ogen, zwellingen of jeuk van krijgen.

Twee weken geleden was onrust ontstaan over het verwerken van de rupsen, omdat afvalverwerkers bang zijn dat de zakken vol rupsen openscheuren. Afvalbedrijven verwerken de zakken namelijk met een knijper. De brandhaartjes op de eikenprocessierups kunnen voor gezondheidsproblemen zorgen als verwerkers ermee in aanraking komen. Sindsdien bleven de rupsen veilig opgeborgen in containers.