Afvalverwerker Talen in Staphorst failliet

De Staphorster vestiging van afvalverwerker Talen is dinsdag failliet verklaard. Als gevolg daarvan is ook A. Talen Recycling failliet. Er kunnen geen materialen meer ingeleverd worden. De Staphorster afvalverwerker kwam de afgelopen jaren een paar keer in opspraak.

Talen dumpte grote hoeveelheden afval op de grond van de gemeente, omdat die een beloofde vergunning niet zou willen afgeven. Het conflict dat daardoor ontstond, kostte Talen tonnen. Het zou een van de redenen voor het faillissement zijn.