Afvalinzameling gemeente Rivierenland kent kinderziektes

De afvalinzameling door afvalverwerker Avri uit Geldermalsen verloopt bepaald niet probleemloos. De nieuwe manier van inzameling leidt tot kritiek van inwoners en raadsleden. Het bestuur van Avri erkent dat er dingen zijn misgegaan en belooft beterschap.

Avri startte op 1 juli met een nieuwe manier van afval inzamelen. Het grootste deel van de inwoners brengt nu restafval naar een ondergrondse container in de buurt. De bestaande grijze container wordt gebruikt voor plastic verpakkingen en drinkpakken. „Zo blijft er minder restafval over. Het doel van de acht Avri-gemeenten is om in 2020 nog maar 75 kilogram restafval per persoon per jaar over te houden”, legt Tom den Dekker, voorlichter van gemeente West Betuwe, de nieuwe aanpak uit.

Maar de eerste weken ging er veel mis. Zo kampte een flink aantal van de 780 ondergrondse containers met storingen in het toegangscontrolesysteem, terwijl Avri bij klachten slecht bereikbaar bleek.

Ook duurde het lang voordat inwoners een reactie op hun e-mail of klacht kregen. Dat zorgde voor de nodige commotie, erkent Avri-woordvoerder Dorina Benedictus. „We zijn sinds 1 juli hard bezig om de problemen met de containers op te lossen. Van bijna alle containers zijn de storingen verholpen, de laatste containers worden deze week hersteld.”

Bovendien heeft de afvalverwerker in de tussentijd maatregelen getroffen zodat inwoners toch hun afval kwijt konden. „De ondergrondse containers waarvan de toegangscontrole niet goed werkte, zijn opengesteld en waren zodoende gratis te gebruiken. Daarnaast kunnen inwoners zakken met restafval gratis naar de milieustraat brengen.”

Spoedvergadering

Politiek Zaltbommel kwam vorige week in een spoedvergadering bijeen en stelde vast dat Avri inderdaad actie heeft ondernomen. Maar in een gezamenlijke brief aan het college van B en W van Zaltbommel laten de negen fractieleiders weten dat ze meer van de afvalverwerker eisen.

Zo vragen ze Avri een storingsnummer te openen waar inwoners direct te woord worden gestaan. Verder verlangen de fracties een brief van Avri, waarin de inwoners op de hoogte worden gesteld van de stand van zaken en er excuses worden gemaakt voor de overlast. Daarnaast willen zij dat Avri de zakken met plastic afval, die mensen nu naast hun te kleine container zetten, gewoon ophaalt en dat de veelal overvolle blikcontainers vaker geleegd worden. Snellere reactie op meldingen van zwerfafval en een maatwerkoplossing voor incontinentiemateriaal zijn andere eisen. „Avri moet goodwill kweken om onze inwoners te motiveren hun afval goed te scheiden.”

Daar is Léon van Dun, raadslid van Dorpsbelangen West Betuwe, het roerend mee eens. Hij pleit voor de ontwikkeling van een instrument waarmee de gemeenteraad de prestaties van de afvalverwerker kan toetsen. „Op korte termijn moet Avri streven naar het herwinnen van het vertrouwen door snellere en betere informatie en een goede klachtenafhandeling.”

Avri-woordvoerder Benedictus laat weten dat het bedrijf zich in de kritiek herkent. „Inmiddels nemen de klachten en meldingen per dag af. Ook zijn we –op enkele piekmomenten na– weer goed telefonisch te bereiken.

B en W van West Betuwe houdt de moed erin. „Samen met Avri houden we de situatie goed in de gaten. Dagelijks is er contact tussen afvalverwerker en gemeente”, zegt voorlichter Den Dekker. „Het is duidelijk dat nog niet alles correct verloopt. We begrijpen de zorgen van inwoners en raadsfracties, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Avri is hard bezig de situatie te verbeteren.”