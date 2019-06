Afvalfonds moet 800 extra glasbakken plaatsen

De komende jaren moeten er in Nederland 800 extra glasbakken worden geplaatst, zo heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaald. Het Afvalfonds moet hiervoor zorgen, omdat er niet genoeg glas wordt gerecycled. Aan het fonds is een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd om er druk op te zetten.

Bedrijven die producten met glazen verpakkingen produceren en op de Nederlandse markt brengen, zijn verplicht om 90 procent van deze verpakkingen te recyclen. Namens deze producenten voert het Afvalfonds die verplichting uit. Omdat het tot nu toe niet lukt om het beoogde percentage te halen, neemt de inspectiedienst deze stap.

Het ILT wijst erop dat het Afvalfonds al diverse waarschuwingen heeft gekregen. De 800 extra bakken in gemeenten moeten er gefaseerd bijkomen in de periode tot 31 december 2021. De last onder dwangsom betekent dat het Afvalfonds per niet geplaatste glasbak 7000 euro moet betalen, weet het AD te melden. Het inzamelingspercentage bungelt de afgelopen jaren tussen de 80 en 90 procent.