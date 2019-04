Afvaldumper in bos aangehouden

In Gorp (Noord-Brabant) is een 52-jarige Belg aangehouden die sloophout wilde dumpen in het bos van landgoed Gorp en Roovert. De boswachter betrapte de man op heterdaad. Hij probeerde er in zijn auto met aanhanger vandoor te gaan, maar dat kon de boswachter voorkomen door tegen zijn auto aan te rijden.

De man verzette zich hevig bij zijn arrestatie en probeerde de wapenstok van de boswachter af te pakken. Die liet zijn hond op de Belg los en riep de hulp in van de politie. De man werd overmeesterd en na behandeling van de hondenbeet in de cel gezet. De boswachter hield aan de schermutseling een dikke lip en een bloedneus over.

In het bosgebied is de afgelopen tijd vaker bouwafval gedumpt. De politie onderzoekt of de gearresteerde man daar ook voor verantwoordelijk is.