Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Varsseveld (Gelderland) is een zeer grote brand uitgebroken in een berg afval. De brand gaat gepaard met veel zwarte rook. Omwonenden hebben het advies gekregen hun ramen en deuren dicht te houden.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er staat een berg van ongeveer 1500 kuub met restafval in brand. De brandweer heeft extra mankracht opgeroepen omdat personeel met deze hitte eerder moet worden afgelost, zegt een woordvoerder.