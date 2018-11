Afval en grondstoffen voor drugs opgeruimd

De politie is maandagavond in de Holzstraat in Kerkrade begonnen met het opruimen van een grote voorraad grondstoffen voor synthetische drugs en het afval daarvan. De politie kwam poolshoogte nemen na een melding van stank die uit een geparkeerde vrachtwagen kwam.

Een politiewoordvoerster meldde dat de vrachtwagen was geladen met vaten drugsafval. In de buurt stond een tweede vrachtwagen. Die was geladen met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Ook in twee loodsen vond de politie grondstoffen voor het maken van drugs.

De politie heeft het gebied rond de loodsen en de vrachtwagens afgezet voordat het opruimwerk begon. Er zijn geen mensen aangehouden.