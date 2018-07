Aftrap Tilburgse kermis

In Tilburg opent vrijdagmiddag de jaarlijkse kermis, die in loop van de jaren is uitgegroeid tot de grootste van de Benelux.

Dinsdagmiddag ging de Tilburgse binnenstad op slot voor de opbouw. De 452e editie van de Tilburgse kermis telt ruim tweehonderd attracties die staan opgebouwd langs een parcours van ongeveer 3,5 kilometer. Het volksvertier duurt in totaal tien dagen, tot en met zondag 29 juli. Er worden ongeveer anderhalf miljoen bezoekers verwacht.

Roze Maandag is traditioneel de drukste dag met enkele honderdduizenden feestgangers.