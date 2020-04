Afstand houden geldt ook op en langs het water

Pleziervaarders en andere waterliefhebbers moeten er dit weekeinde niet massaal op uit gaan, ook al lijkt het zondag een mooie dag te worden. „Het is niet verboden om te gaan varen, maar de strenge coronaregels gelden ook op en langs het water. Mensen moeten afstand houden, ze mogen niet met een hele groep mensen op een boot zitten en niet met een heleboel schepen bij elkaar komen”, aldus het Watermanagementcentrum van Rijkswaterstaat.

Leisurelands, beheerder van twintig grote recreatieplassen in het oosten van het land, zet extra toezichthouders in om in de gaten te houden of het bij de plassen niet te druk wordt. Strand Horst aan het Wolderwijd is afgesloten, omdat daar te veel surfers en kitesurfers bij elkaar kwamen. „We houden alle andere parkeerplaatsen open, totdat blijkt dat het er toch te druk wordt. Ons advies is natuurlijk dat mensen de plassen niet speciaal op gaan zoeken”, aldus een woordvoerder van de organisatie.

Burgemeesters gaan streng toezien op bezoek aan de strandjes langs de rivieren. Zo is in Nijmegen het stadseiland in de Waal heel populair zodra het mooi weer wordt. De gemeente gaat bekeuren als het daar te druk wordt.