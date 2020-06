Door een ernstig ongeval bij Emmeloord is de A6 in beide richtingen afgesloten. Ter hoogte van de Ketelbrug botsten een camper en een vrachtwagen tegen elkaar. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. Verkeer dat vanuit Lelystad richting Emmeloord moet, wordt omgeleid vanaf het knooppunt Muiderberg, meldt de politie.