‘Afsluiten ecoduct niet zomaar acceptabel’

De provincie Gelderland vindt dat het afsluiten van ecoducten, bedoeld als vrije doorgang voor wild, niet acceptabel is zonder een dwingende reden. Nationaal Park De Hoge Veluwe had een goede reden toen de doorgangen tijdelijk werden gesloten om verspreiding van de Afrikaanse varkenspest te voorkomen. Over afsluiten om een eventuele wolf buiten te houden moeten nadere afspraken worden gemaakt.

Dat antwoorden Gedeputeerde Staten van Gelderland dinsdag op vragen van het CDA. Die partij en andere politici waren zeer verbaasd toen De Hoge Veluwe in juli van dit jaar plotseling hoge hekken voor de doorgangen op de ecoducten rond het park plaatste om te voorkomen dat een wolf in het park op wild zou gaan jagen. Het park heeft volgens de directeur ook te veel last van grote aantallen edelherten die vanuit de Veluwezoom naar de Hoge Veluwe komen.

Gelderland heeft in 2012 ruim 5 miljoen euro uitgegeven aan ecoducten in de hekken rond het nationale park. Parkdirecteur Seger baron Van Voorst tot Voorst was daar geen voorstander van, maar werkte mee onder voorwaarde dat er maatregelen genomen zouden worden als zijn park schade en overlast zou ondervinden. Van Voorst tot Voorst is ook zeer tegen de terugkeer van de wolf in Nederland. Hij wil het beschermde dier kunnen afschieten als de wolf bijvoorbeeld op de wilde schapen in het park zou gaan jagen.

Gelderland wil geen ruzie met de parkdirecteur, zo blijkt dinsdag uit de antwoorden. Volgens GS heeft het park de komst van de hekken „degelijk gemotiveerd.” Toen de directeur in mei zijn zorgen neerlegde bij de provincie, is er een afspraak gemaakt voor overleg na de zomervakantie. De provincie merkt wel op dat de afsluiting van de ecoducten een belemmering zal zijn voor de hertenbronst, die in september begint. Dat is elk jaar een grote toeristische trekpleister, ook voor De Hoge Veluwe.