Afsluitdijk weer open na dodelijk ongeluk

De A7 op de Afsluitdijk is weer open. De weg richting Friesland was enkele uren afgesloten na een dodelijk ongeluk met twee voertuigen. Rond 01.20 uur is de weg weer vrijgegeven, meldde Rijkswaterstaat.

Op de A7 kwam rond 20.00 uur maandagavond bij een ongeluk met twee voertuigen een man om het leven. De andere betrokkene werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot de weg en leidde de stilstaande voertuigen onder begeleiding op dezelfde weg terug.

Door het ongeluk was zo’n 60 meter aan vangrail beschadigd geraakt. De afsluiting duurde totdat de vangrail gerepareerd was. Alle omleidingen zijn ingetrokken.