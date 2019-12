De Afsluitdijk was vrijdagmiddag ongeveer anderhalf uur in beide richtingen afgesloten doordat een auto tegen een slagboom was gereden. Dat schrijft de ANWB op Twitter. De weg is rond 17.10 uur weer opengegaan.

De storing zorgde voor een lange file bij Den Oever vanuit Noord-Holland. Er was beide kanten op veel vertraging.