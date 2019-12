De Afsluitdijk is vrijdagmiddag in beide richtingen afgesloten geweest nadat een auto tegen een slagboom was gereden. Dat schrijft de ANWB op Twitter. De weg is nu beide kanten op deels weer geopend, auto’s worden mondjesmaat langs de slagboom geleid. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg nog ongeveer een uur deels afgesloten.

De storing zorgt voor een grote file bij Den Oever vanuit Noord-Holland. Doordat er weinig auto’s worden doorgelaten, is er veel vertraging voor verkeer beide kanten op.