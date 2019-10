Afsluitdijk nacht dicht voor spoedklus

De Afsluitdijk (A7) is vanaf 20.00 uur tot vrijdagmorgen 06.00 uur in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten vanwege een spoedreparatie. Bij het aanbrengen van damwanden voor de aanleg van een gemaal is een verzakking ontstaan ter hoogte van de spuisluizen bij Den Oever.

De komende nacht wordt rondom de verzakking de fundering opnieuw opgebouwd op een stuk weg van 20 meter. „Dit is bedoeld om de kans op verdere verzakkingen tijdens de werkzaamheden te verkleinen”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het verkeer wordt omgeleid via Flevoland. De omleidingsroutes worden op (matrix)borden aangegeven.

Tot en met 2022 wordt gewerkt aan de versterking van de Afsluitdijk. Ook komen er extra spuisluizen en gemalen om meer water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee.