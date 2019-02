Afsluitdijk meerdere nachten afgesloten

De Afsluitdijk (A7) is de komende twee weken meerdere nachten afgesloten voor het testen van bruggen, meldt Rijkswaterstaat.

Het verkeer over de weg en het scheepvaartverkeer zijn tijdens de werkzaamheden in de avonden en nachten van 18 tot en met 20 februari en op 25 en 26 februari gestremd. De afsluiting is tussen 22.00 en 05.00 uur van kracht. Voor het wegverkeer worden in beide richtingen omleidingsroutes ingesteld, die naar verwachting een uur extra reistijd vragen.

De afsluiting is noodzakelijk om veiligheidssystemen van de draaibruggen in de Afsluitdijk te testen. Volgens Rijkswaterstaat is vastgesteld dat de informatieoverdracht tussen de verschillende bedienings- en besturingssystemen niet optimaal functioneerde.