Afsluitdijk dicht na dodelijk ongeluk

De A7 op de Afsluitdijk is tot zeker middernacht richting Friesland afgesloten. Dat heeft te maken met een dodelijk ongeluk, zo meldt de ANWB. Onder begeleiding van de politie keren de stilstaande voertuigen en rijden ze via dezelfde weg terug.

Bij het ongeval met twee voertuigen kwam één persoon om het leven, de andere betrokkene is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval voltrok zich rond 20.00 uur. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Automobilisten die vanuit Amsterdam komen kunnen het best omrijden via de A6 richting Lelystad. Verkeer vanuit Den Helder kan via de dijk Enkhuizen-Lelystad rijden.

Ongeveer 60 meter vangrail is door het ongeluk beschadigd. De A7 gaat pas weer open als de politie klaar is met het onderzoek en als de vangrail is gerepareerd.