Afschieten van herten Oostvaardersplassen begonnen

Staatsbosbeheer is maandagochtend begonnen met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. De rechter bepaalde vorige week dat de herten gedood mogen worden om de populatie van dieren in het gebied terug te brengen.

Het is de bedoeling dat er in totaal 490 edelherten overblijven. Ruim 1800 dieren zullen worden afgeschoten.

Volgens Staatsbosbeheer wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren in de groep edelherten die overblijft. Omdat er aanzienlijk meer vrouwelijke dieren dan mannelijke dieren in het gebied leven, worden vooral hindes gedood. De afgeschoten dieren worden deels benut voor menselijke consumptie. Een deel van de dode dieren blijft in het gebied achter als voedsel voor andere dieren. De overige geschoten dieren worden afgevoerd voor destructie.

Boven het gebied is een tijdelijk vliegverbod afgekondigd.