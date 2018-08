Afscheidsbrief gevonden na explosie Bemmel

De politie heeft een afscheidsbrief gevonden van de 59-jarige man die woensdag dood werd gevonden in het gemeentehuis van de gemeente Lingewaard in Bemmel. Uit de brief blijkt volgens de politie dat het om een eenmansactie ging en dat de gemeente Lingewaard niet bang hoeft te zijn voor een nieuwe aanslag.

Volgens burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard is gebleken dat de man suïcidale neigingen had en een wanhoopsdaad heeft gepleegd. „Ik vind het verschrikkelijk dat mensen in een situatie komen dat ze zelfmoord als enige uitweg zien.” De gemeente zegt dat „alle partijen die bij zijn zorgelijke situatie waren betrokken dit niet hebben kunnen voorkomen.” Schuurmans is donderdag op bezoek geweest bij zijn nabestaanden.

Woensdag is op een aantal adressen huiszoeking gedaan, zegt de politie, hoewel de 59-jarige dader geen vast adres meer had. De politie wil daar niet meer over zeggen, maar in Lingewaard is ondertussen algemeen bekend dat de dode man de voormalige vrachtwagenchauffeur Hans van M. uit Gendt is. Hij was al lange tijd bekend bij politie en hulpverleners en dreigde al vaker om zichzelf iets aan te doen.

De man reed rond 02.00 uur met een auto het gemeentehuis binnen. Hij had twee gasflessen in de wagen, waarvan er één ontplofte. Daardoor kwam de man om het leven en ontstond een grote ravage. Volgens de politie had Van M. niet eerder dreigementen tegen de gemeente geuit. „Tot nu toe is niet gebleken waarom hij het gemeentehuis heeft uitgekozen als doel van zijn vreselijke wanhoopsdaad”, zegt ook Schuurmans.

Rond middernacht kreeg de politie een melding binnen over de verwarde man. Daaruit bleek niet dat hij het gemeentehuis op het oog had. Er is naar hem gezocht, maar niet op de plek waar hij twee uur later om het leven kwam.

Het politieonderzoek naar de gebeurtenis is nog in volle gang, zegt een woordvoerder.