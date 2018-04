Afscheid van oud NAVO-hoofdkwartier

De NAVO heeft vrijdag afscheid genomen van de plek waar meer dan vijftig jaar lang het beleid van het westers bondgenootschap is vormgegeven en menige historische beslissing tijdens en na de Koude Oorlog is genomen. Voor de allerlaatste maal vergaderde de NAVO-raad van ministers van Buitenlandse Zaken - het hoogste orgaan van de alliantie - in Zaal 1 van het hoofdkwartier aan de rand van Brussel.

Over enkele weken neemt de NAVO definitief zijn intrek in een gloednieuw, gigantisch en meer dan 1 miljard euro kostend hoofdkwartier aan de overkant van de Leopold III-boulevard in Evere. De verhuizing is al in volle gang.

Met een simpele hamerslag met een speciale, in 1963 door IJsland aan de NAVO geschonken hamer aan het eind van de voorjaarsvergadering van de ministers van buitenlandse zaken stelde NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg de oude vergaderzaal buiten gebruik.