Afscheid van laatste snelwegrotonde in Joure

Wandelen, fietsen of skeeleren over het voorheen zeer drukke verkeersplein bij het Friese Joure. Ook vliegen boven het voormalige knooppunt in een helikopter behoort zaterdag tot de mogelijkheden en daarna is het gedaan met de laatste snelwegrotonde die Nederland rijk was.

Op de rotonde waar de A6 en A7 samenkomen, gebeurden geregeld ernstige verkeersongelukken, soms met dodelijke afloop. Rijkswaterstaat zette er daarom opvallende, reflecterende waarschuwingsborden neer en bracht extra strepen met ribbels op het wegdek aan. Vanaf maandag kan het verkeer gebruik maken van een ongelijkvloerse verbinding tussen de twee snelwegen.

De A7 verbindt Friesland - via de Afsluitdijk - met Noord-Holland; de A6 gaat van het verkeersknooppunt bij Muiderberg via Almere, Lelystad, Emmeloord en Lemmer naar knooppunt Joure.