Afscheid Van der Laan in Concertgebouw

Het openbare afscheid van Eberhard van der Laan is vrijdag in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Iedereen die dat wil, kan tussen 10.00 uur en 20.00 uur langs zijn kist lopen om de burgemeester een laatste groet brengen.

Ook is het mogelijk om een condoleance achter te laten. Zaterdag vindt er, eveneens in het Concertgebouw, een herdenkingsdienst plaats voor genodigden. Daarna wordt hij in besloten kring begraven.

Van der Laan overleed donderdag op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Maandagavond houdt de gemeenteraad een bijzondere raadsvergadering om de burgemeester te herdenken. De voorzitter van de gemeenteraad Emre Ünver en locoburgemeester Kajsa Ollongren spreken de aanwezigen toe.

De afgelopen dagen vonden er meerdere bijeenkomsten plaats in de stad, waar Amsterdammers hun geliefde burgervader hebben herdacht. Tot en met de dag van zijn uitvaart hangt de gemeente op al haar gebouwen de vlag halfstok.