‘Afschalen reguliere zorg in Limburg nog niet aan de orde’

Het afschalen van de reguliere zorg in de Limburgse ziekenhuizen is nog niet aan de orde. Die beperking zal er op termijn wellicht wel komen, maar nu nog niet. Zo reageren drie Limburgse streekziekenhuizen op de mededeling door directeur David Jongen van het Zuyderland ziekenhuis, dat in alle Limburgse ziekenhuizen de reguliere zorg wordt teruggebracht.

Die afschaling is volgens Jongen nodig om coronapatiënten uit het westen van Nederland in Limburg te kunnen opvangen. Door het beperken van de reguliere zorg wordt ruimte voor de westerlingen met corona gemaakt. Zuyderland heeft ziekenhuizen in Heerlen en Geleen.

Maar VieCuri in Venlo, Laurentius in Roermond en het Sint Jans Gasthuis in Weert benadrukken dat er nog geen maatregelen zijn genomen.

„Op dit moment zetten we ons in Laurentius maximaal in om zoveel als mogelijk met onze capaciteit Covid-patiënten op te vangen”, aldus het Roermondse ziekenhuis. „Dit zijn patiënten uit de regio, maar ook patiënten die aan ons worden toegewezen via het landelijk coördinatiepunt. Aan de hand van de ontwikkelingen schalen we deze zorg verder op. Op dit moment is onze reguliere zorg nog niet afgeschaald.”

„Elders in het land zijn er al ziekenhuizen die behoorlijk in gewone zorg zijn teruggegaan”, aldus VieCuri in Venlo. „Die moeten we helpen. Het afschalen van gewone zorg in VieCuri is daardoor een reëel scenario, echter nu nog niet aan de orde.”

Het Sint Jans Gasthuis in Weert is nog stelliger. „Er gaan berichten dat alle ziekenhuizen in Limburg de reguliere zorg gaan afbouwen. Dit is echter op dit moment niet aan de orde voor SJG Weert. De reguliere zorg gaat gewoon door. Wanneer daar verandering in komt, zullen we daarover berichten op onze website én dit in een persoonlijk bericht laten weten aan de patiënten om wie het gaat.”

Over de afschaling waar Zuyderland van sprak, zijn landelijk afspraken gemaakt na de eerste coronagolf. „Die afschaling wordt door de regeling eerlijker en evenwichtiger over het land verdeeld”, zei de woordvoerder van Zuyderland eerder. Het terugbrengen van de reguliere zorg gebeurt momenteel in het westen van het land veel vaker dan in Limburg. Dat komt doordat daar veel meer besmettingen met corona zijn.