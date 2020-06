Afrikaantjes krijgen hun officiële naam in Winterswijk

Afrikaantjes heten in het Gelderse Winterswijk sinds kort tagetes. Dat is de officiële wetenschappelijke naam van de planten, die nu in plaats van afrikaantjes wordt gebruikt. „Met de beste bedoelingen, omdat onze groenbeheerder daar dacht dat het gebruik van de naam afrikaantjes in deze tijd misschien niet zo handig was”, aldus een woordvoerster van ROVA, het bedrijf dat voor de buitenruimte in Winterswijk zorgt.

Op een aantal plekken in de Gelderse plaats zijn bedden ingezaaid met tagetes of afrikaantjes om engerlingen (larves van kevers) te bestrijden. Bij de ingezaaide bedden staat een bordje met uitleg. Toen er nieuwe bordjes gemaakt moesten worden, kwam de groenbeheerder op het idee om de planten bij hun wetenschappelijke naam te gaan aanduiden. „Het is voor tuinlieden heel gewoon om planten bij de wetenschappelijke naam te noemen. Maar de huidige racismediscussie speelde hier ook een rol”, legt ROVA uit.

ROVA kreeg maandag veel spottende reacties. „Een ongelukkig gevolg van een individuele en goedbedoelde actie”, zegt ROVA. Het bedrijf is niet van plan om alle afrikaantjes in het verzorgingsgebied een andere naam te geven.