Afperser verstuurde bombrieven namens niet bestaand bedrijf

De verzender van de meest recente bombrieven naar Nederlandse bedrijven heeft als fictieve afzender ‘Skysence Trading’ op de enveloppen gezet. Dat heeft de politie dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht bekendgemaakt.

Skysence Trading is een niet bestaand bedrijf, maar wordt op de enveloppe afgedrukt in combinatie met een bestaand adres in Den Haag. De politie zegt graag in contact te komen met mensen die meer weten over het fictieve bedrijf.

Verschillende bedrijven ontvingen sinds eind vorig jaar dreigbrieven. In februari doken brieven op met een snel ontvlambare stof. Enkele kwamen tot ontploffing. Niemand raakte gewond. De brieven werden verstuurd om via afpersing bitcoins te vergaren. Als de ontvangers niet zouden betalen, zouden er „nare dingen gebeuren”, zo stond in de brieven

Sinds de uitzending van Opsporing Verzocht van 18 februari ontving de politie bijna tweehonderd tips. Hierbij werden ook namen genoemd. De gouden tip wordt beloond met 15.000 euro.