Afhandeling schade aan huizen in Groningen van start gegaan

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is woensdag van start gegaan. Dit instituut handelt de bevingsschade aan gebouwen in Groningen af. De organisatie spreekt van „een flinke klus”, wegens „het ongekende aantal meldingen”. Wekelijks komen er zo’n duizend schademeldingen bij.

Het IMG neemt de zaken over van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), opgericht in 2018. Nu is er een wet aangenomen waarbij de onafhankelijkheid van de schadeafhandeling beter is gewaarborgd. Het TCMG kon alleen schade aan huizen afhandelen, maar het IMG mag dit ook bij onder andere wegen en bruggen.

Omdat er zoveel aanvragen zijn, wordt het afhandelen hiervan opgedeeld. Vanaf 1 september zijn de woningen in de gemeenten Loppersum en Appingedam aan de beurt, op 1 november weer enkele gemeenten en op 1 januari 2021 alle andere gemeenten.

Ook wordt 1 november gestart met een smartengeldregeling. Hiermee wordt de schade vergoed die door gaswinning in het Groningenveld is ontstaan. Naar schatting gaat het hierbij om tienduizenden mensen.