„Afghaanse christen uitgezet naar Kabul”

Een Afghaanse ex-moslim die in Nederland christen is geworden, is maandag uitgezet naar zijn land.

Dat zei woordvoerder Geert-Jan Bosch van de werkgroep Evangelie voor Vluchtelingen uit Enschede maandag desgevraagd. Het gaat om een van drie Afghanen die begin juli, kort na hun achttiende verjaardag, zouden worden uitgezet. Dit werd toen op het laatste moment geannuleerd.

De advocaat van de nu uitgezette Afghaan heeft de afgelopen dagen tevergeefs geprobeerd te voorkomen dat de man op het vliegtuig zou worden gezet, aldus Bosch. Daarbij werd onder meer zijn medische situatie aangevoerd. „Het bezwaar van de advocaat is van tafel geveegd door de rechter en de psychisch zieke Afghaanse jongen is nu onderweg naar Kabul.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wilde de uitzetting niet bevestigen. „Over individuele cauïstiek doen wij geen uitspraken.”

Zorgwekkend

Een woordvoerster van VluchtelingenWerk zei dinsdag desgevraagd dat alles erop wijst dat de uitzetting is doorgegaan. Haar organisatie maakt deel uit van een coalitie van twaalf mensen- en kinderrechtenorganisaties die in juli „met verbijstering” kennisnam van de dreigende uitzetting. De organisaties riepen de overheid „met klem” op de mannen niet terug te sturen naar Afghanistan.

Een woordvoerder van stichting Gave noemde de uitzetting dinsdag „zorgwekkend en pijnlijk.”