,Afgewaaide nesten eikenprocessierups vormen risico

Oude nesten van de eikenprocessierups die door de storm uit bomen zijn gewaaid, kunnen een gezondheidsrisico zijn. Dat zeggen deskundigen maandag in een artikel op de website Nature Today. Door de zware windstoten zondag is de kans groot dat nesten nu op de grond liggen. Er zullen geen levende rupsen meer in de nesten zitten, maar wel honderdduizenden brandharen. Die kunnen lichamelijk letsel veroorzaken bij mensen en dieren.

De website waarschuwt dat mensen de afgevallen nesten soms niet herkennen. Als ze in de bomen hangen zijn ze meestal wit en grijs, maar momenteel zijn ze meer bruin van kleur door uitwerpselen van de rups. Aangeraden wordt niet zelf een nest te verwijderen, maar daarvoor een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf in te schakelen.

De haren van eikenprocessierups veroorzaken bij mensen jeuk, bultjes en oogklachten. Ook dieren kunnen last krijgen door contact met de brandharen. Zo kunnen honden en katten stikken door een opgezwollen tong na een hap in een nest. Paarden kunnen er ernstige buikkrampen door krijgen.