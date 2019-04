Een vrachtwagen is bij Ridderkerk een lading appels verloren. Het fruit ligt verspreid over de rijstroken over tientallen meters op de verbindingsweg tussen de A15 vanuit Gorinchem en de A16 richting Breda. Die weg is voorlopig dicht, meldt de ANWB.

Het fruit moet van de weg worden gehaald. Hoe lang dat gaat duren, kan de ANWB nog niet zeggen. Verkeer naar Breda krijgt het advies via de N3 te rijden.