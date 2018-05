Afgeplakte tekst Anne Frank later gepubliceerd

De ontcijferde tekst op de afgeplakte pagina’s in het dagboek van Anne Frank is voorlopig alleen online te zien. De bladzijden maken deel uit van een breder wetenschappelijk onderzoek dat de Anne Frank Stichting sinds 2010 doet met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

De bladzijden 78 en 79 in het beroemde rood-witgeruite dagboek zijn in 2016 gefotografeerd tijdens dit reguliere onderzoek. Daarin wordt gekeken naar de conditie van de dagboeken en de ontwikkeling van het Joodse meisje als schrijfster. De stichting ontdekte de pagina’s echter al in 2001 bij het scannen van de manuscripten.

Met behulp van een fotobewerkingstechniek, waarbij de afgeplakte pagina’s met een flitslamp erachter zijn gefotografeerd, is de tekst ontcijferd. Volgens het instituut zijn er geen aanwijzingen om te veronderstellen dat de stroken van het zogeheten gompapier door iemand anders zijn aangebracht. Anne Frank gebruikte het bruine papier ook elders in het dagboek.

De teksten worden niet eerder dan in 2019 gepubliceerd, als het onderzoek helemaal is afgerond.