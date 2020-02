Afgeperst met bombrief

Een sissend geluid, gevolgd door een lichte knal – gelijk aan het geluid van een rotje. De ontploffing van een opvallend dikke witte envelop zorgt afgelopen woensdag voor flink wat opschudding in het postsorteercentrum van ABN AMRO in de Amerdamse wijk Sloterdijk. De medewerkers komen met de schrik vrij.

Een half uur later herhaalt de situatie zich, dit keer bij postverwerkingsbedrijf Ricoh in het Zuid-Limburgse Kerkrade. Ook hier blijven de werknemers ongedeerd.

De twee incidenten staan niet op zichzelf. Al in de eerste helft van januari kregen twee hotels, twee postsorteercentra, een tankstations, een autobedrijf en een makelaarskantoor een bombrief toegestuurd. Op al deze brieven stond het Centraal Invorderings Bureau (CIB) vermeld. Het CIB is echter op geen enkele manier bij de zaak betrokken, meldde de politie.

Daarna bleef het rustig. Tot deze week. Woensdag en donderdag werden er opnieuw bombrieven bezorgd: twee in Amsterdam, een in Kerkrade en een in Leusden. Op die poststukken –die gesierd worden door twee blauwe postzegels– staat niet het CIB, maar een andere afzender vermeld, de naam daarvan laat de politie in het midden.

Hoewel een medewerker van ING in Amsterdam rook inademde, vielen tot nu toe geen gewonden. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Zijn eis is wel helder: een bedrag in de digitale munteenheid bitcoin.