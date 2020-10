Afgelopen week ongeveer 55.000 coronabesmettingen vastgesteld

De tweede golf van de corona-uitbraak blijft aanzwellen. In de afgelopen week is het virus waarschijnlijk bij ongeveer 55.000 mensen aangetroffen. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 43.903 meldingen had gekregen.

Het RIVM ziet het aantal nieuwe gevallen al weken toenemen. Het wekelijkse cijfer steeg van 3597 naar 5427 naar 8265 naar 13.471 naar 19.326 naar 27.485 naar 43.903. In de zomer kwamen in twee maanden tijd zo’n 8000 gevallen aan het licht, inmiddels zijn er zo veel positieve tests per etmaal.

In de zes dagen na de vorige update zijn er 47.350 positieve tests bijgekomen. Amsterdam voert de lijst aan met 3768 nieuwe coronagevallen, gevolgd door Rotterdam (2931), Den Haag (1891) en Utrecht (1527). Daarna volgen Breda, Eindhoven, Groningen en Almere.

Het aantal doden door corona steeg in de afgelopen zes dagen met 137. Daaronder waren zeven sterfgevallen in Rotterdam, zeven in Den Haag en zes in het Brabantse Loon op Zand. Hier kunnen ook oudere sterfgevallen tussen zitten, die nu pas zijn doorgegeven en verwerkt. Vorige week meldde het RIVM 150 sterfgevallen.

Het officiële aantal besmettingen stond maandag op 236.226. Bijna een maand geleden werd de 100.000e besmetting vastgesteld, vorige week ging Nederland door de grens van 200.000 besmettingen en als het huidige tempo aanhoudt wordt in de loop van volgende week de 300.000e Nederlander positief getest.