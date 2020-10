Afgelopen week 27.485 besmettingen en 925 opnames gemeld

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is nog verder opgelopen. In de afgelopen zeven dagen zijn 27.485 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut 19.326 positieve tests en in de week daarvoor 13.471.

Verder werden 925 mensen in een ziekenhuis opgenomen, tegen 601 in de week ervoor. Het RIVM kreeg in de afgelopen week 89 meldingen van sterfgevallen, tegen 102 in de week ervoor. Dat wil niet zeggen dat alle 89 in de afgelopen week zijn overleden. Zulke meldingen komen soms wat later binnen.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4548 positieve tests gemeld. Dat is iets minder dan de 4575 positieve tests van de dag ervoor. Dit waren er aanvankelijk 4581, maar dit is naar beneden bijgesteld.

Het RIVM verwacht op zijn vroegst vanaf volgende week de effecten van de nieuwe overheidsmaatregelen tegen het coronavirus te zien. Eerst komt een stabilisatie of lichte daling van het aantal positieve testen en pas daarna stabiliseert of daalt het aantal ziekenhuisopnames.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, daalde een heel klein beetje. Het staat nu op 1,17. Dat betekent dat een groep van 100 besmette mensen zo’n 117 anderen besmet. Zo verspreidt het virus zich steeds verder en steeds sneller. Vorige week was het getal 1,27 en de weken daarvoor 1,33 en 1,38. De maatregelen van het kabinet moeten het reproductiegetal terugbrengen naar 0,9. Als het getal onder de 1 komt, dooft het coronavirus langzaam uit.

