‘Afgelopen maanden 9 procent meer verzuim zorgpersoneel dan 2019’

In het derde kwartaal van dit jaar hebben zorginstanties 9 procent meer verzuim gemeld dan in dezelfde periode in 2019. Dat meldt kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet, dat data verzamelde van ruim 350 zorginstellingen.

In juli, augustus en september waren er gemiddeld per dag zo’n 60.000 werknemers in de zorg niet inzetbaar. Dat komt neer op 6,6 procent van de 500.000 werknemers waarover zorginstellingen data aanleverden. In het tweede kwartaal, april tot en met juni, werd een ziekteverzuim van 6,51 procent gemeld. De cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een testuitslag.

De hoogste percentages verzuim werden gemeten onder het verplegend personeel, verzorgend personeel en in de thuiszorg.

Het onderzoek van Vernet beslaat zo’n 80 procent van de werknemers in Nederlandse ziekenhuizen, academische ziekenhuizen uitgesloten. Uit de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg zijn zo’n 70 tot 75 procent van de werknemers in het onderzoek opgenomen en uit de verpleeghuis- en thuiszorg zo’n 55 procent.