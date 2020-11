Afgelopen etmaal toch weer meer besmettingen Rotterdam-Rijnmond

In Rotterdam-Rijnmond, een van de drie veiligheidsregio’s waar volgens premier Mark Rutte een regionale lockdown dreigt, zijn de besmettingscijfers afgelopen etmaal toegenomen. Vergeleken met een week geleden zijn er in Rotterdam-Rijnmond wel aanzienlijk minder besmettingen. In de andere twee ’gevarenregio’s’, Twente en Zuid-Holland Zuid, is het aantal nieuwe coronabesmettingen afgelopen etmaal wel gedaald, blijkt uit cijfers van het RIVM.

In Rotterdam-Rijnmond turfde het instituut het afgelopen etmaal 915 nieuwe besmettingen, 147 meer dan een dag eerder. De week daarvoor ging het echter om meer dan 1200 nieuwe gevallen in een etmaal. Ook ten opzichte van maandag en dinsdag, toen de besmettingscijfers ook nog boven de 1000 zaten, is er nu sprake van een daling.

Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is het nog te vroeg om extra maatregelen te nemen. „We wachten nog af hoe het verloopt, voor mogelijke extra maatregelen is het nu nog te vroeg”, laat een woordvoerder weten. Volgens hem is er na het weekend meer duidelijk.

In Twente kwamen er tussen woensdagochtend en donderdagochtend 327 positieve tests binnen, een daling van 131 vergeleken met het voorgaande etmaal. Vrijdag en zaterdag zat Twente nog ruim boven de 600.

In Zuid-Holland Zuid halveerde het besmettingscijfer het afgelopen etmaal ruimschoots, van 306 tot 166. Maandag telde deze regio 444 nieuwe gevallen en dinsdag 370.