Afgelopen etmaal 7305 coronabesmettingen gemeld

$lead

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7305 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een lichte daling ten opzichte van het etmaal eerder. Op dinsdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een recordaantal van 7383 positieve tests gemeld. Het waren er aanvankelijk 7393 maar dat is woensdag bijgesteld.

Rotterdam-Rijnmond vestigde een nieuw record. In de regio testten 978 mensen positief. Voor het eerst telt een veiligheidsregio meer dan 900 besmettingen in een etmaal. Onder de 978 nieuwe coronagevallen zijn 558 inwoners van Rotterdam. In de regio Amsterdam-Amstelland kwamen er de afgelopen 24 uur 761 besmettingen bij, waaronder 637 in de gemeente Amsterdam. Haaglanden telde 623 positieve tests. Daarbij zijn 322 inwoners van Den Haag.

In de regio’s Midden- en West-Brabant (577), Utrecht (502) en Brabant-Zuidoost (481) kwamen ook meer dan vierhonderd coronagevallen aan het licht.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 46.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 32. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend waren 34 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 196.000 mensen in Nederland positief getest. Vermoedelijk komt Nederland donderdag boven de 200.000 uit.

Amsterdam heeft de meeste besmettingen. Sinds het begin van de uitbraak zijn 19.802 inwoners van de hoofdstad positief getest. Amsterdam gaat waarschijnlijk donderdag als eerste gemeente door de grens van 20.000 gevallen. Rotterdam heeft sinds woensdag meer dan 15.000 positief geteste inwoners. Den Haag nadert de 11.000e besmetting en Utrecht noteerde woensdag de 6000e positieve test. Schiermonnikoog is ook na woensdag de enige coronavrije gemeente van Nederland.