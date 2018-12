Afgedankte politiekleding krijgt tweede leven

De politie stopt met het verbranden van oude werkkleding. Vanaf volgend jaar worden uniforms, helmen en schoenen gerecycled.

Jaarlijks wordt er zo’n 120.000 kilo aan politiekleding verbrand. Een proef van de politie Den Haag om de kleding te hergebruiken is zo goed bevallen dat deze werkwijze nu landelijk wordt ingevoerd. De politie wil voorkomen dat afgedankte kleding in handen komt van anderen. Daarom worden de kledingstukken verwerkt tot grondstoffen.

Deze worden gebruikt voor het maken van onder andere meubels, tassen, isolatiemateriaal en als vulling van teddybeertjes.

Het doel van de politie is om in de toekomst circulair te worden. Dan moeten onderdelen van oude uniformen ook gebruikt worden in nieuwe werkkleding.