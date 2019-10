Affordable Art Fair mikt op de smalle beurs

Wie graag kunst aan de muur wil hebben maar niet over een dikke portemonnee beschikt, kan de komende dagen rondkijken op de Affordable Art Fair Amsterdam. De hedendaagse kunstwerken die daar te koop zijn, kosten maximaal 7500 euro.

Op de beurs zijn duizenden schilderijen, beelden en foto’s te zien. Er doen ruim tachtig galeries mee. Ook via veilingsite Catawiki zijn betaalbare kunstwerken te koop.

De Affordable Art Fair is in 1999 begonnen en bedoeld om kunst uit de elitaire sfeer te halen en voor iedereen toegankelijk te maken. Het is een rondtrekkend fenomeen. Er zijn edities in onder meer Londen, Milaan, New York en Singapore. De Amsterdamse variant is van 31 oktober tot en met 3 november in de Kromhouthal.