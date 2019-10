‘Afblazen vreugdevuur moet ook een optie zijn’

Of op het strand bij Den Haag nog grote vreugdevuren mogen worden ontstoken, moet in het vervolg boven alles afhangen van de veiligheid. Daarover zijn warme voorstanders en critici van de vuren in de Haagse gemeenteraad het roerend eens. Diverse partijen zetten wel vraagtekens bij de mogelijkheid om de vuren tijdens de komende jaarwisseling op een verantwoorde manier door te laten gaan. Daarvoor is voortaan een vergunning vereist.

„Het zal lastig zijn om aan alle voorwaarden te voldoen. We moeten zeker weten dat de veiligheid is gegarandeerd”, zei fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks. Ook de PvdA benadrukt dat eerst duidelijke voorwaarden opgesteld moeten worden, zodat de veiligheid „100 procent kan worden gegarandeerd”.

Hanneke van der Werf (D66) wil dat het afblazen van de vuren als de veiligheid in het geding is voortaan „wel een geloofwaardig scenario is”. Het CDA is het daarmee eens en wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat het gaat doen om onrust te voorkomen als het vuur niet kan doorgaan.

Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, de grootste partij, noemt de vreugdevuren een „fantastische traditie”. Hij vindt dat de vuren door moeten gaan, mits veilig. Ook andere warme voorstanders als VVD en PVV denken er zo over. „De fik erin, maar niet ten koste van alles”, zei Sebastian Kruis (PVV). De VVD vindt dat het college „alles op alles moet zetten” om de vreugdevuren op een verantwoorde manier te laten doorgaan. Haagse Stadspartij, NIDA, PvdD en 50PLUS vinden het „te kort dag” en slaan de vuren dit jaar sowieso liever over.

Tijdens de vorige jaarwisseling ontsnapte Scheveningen aan een ramp, benadrukten diverse partijen. De veel te hoge stapel pallets, van 45 meter, veroorzaakte een vuurregen, met forse schade tot gevolg. De autoriteiten grepen niet in, ook al werden afspraken keer op keer geschonden, constateerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Pauline Krikke (VVD) trad vanwege de harde conclusies af als burgemeester.

Als vergunningen er komen, moet de gemeente de voorwaarden strikt handhaven en niet koste wat kost problemen met de bouwers willen voorkomen, betogen veel fracties. „De stad van vrede en recht is de stad van de lieve vrede geworden”, zei Martijn Balster (PvdA).