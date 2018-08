Afblazen cartoonwedstrijd door Wilders wekt verbazing bij PVV-volgers

Geert Wilders heeft donderdag zijn islamkritische cartoonwedstrijd geblazen. De PVV-leider zegt dat de bedreigingen aan zijn adres de spuigaten uitlopen én dat ook anderen gevaar lopen. Drie reacties.

PVV-watcher Chris Aalberts, schreef het boek ”Achter de PVV. Waarom burgers Geert Wilders stemmen”:

„Het besluit van Wilders verbaast me erg. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Commotie rond ”Fitna” in 2008 was voor Wilders destijds immers geen reden die islamkritische film maar niet te vertonen. Zijn stap is voor mij onverklaarbaar, als ik redeneer vanuit zijn principes over vrijheid van meningsuiting.

Over de cartoonwedstrijd is mij niet zo veel duidelijk. Was de inzendingstermijn al geopend? Wellicht zou niemand een tekening insturen. De meeste mensen kunnen immers niet tekenen. En cartoonisten van naam hebben laten weten niet mee te zullen doen.

Vreugde in Pakistan om besluit Wilders

Wilders wilde met de cartoonwedstrijd moslims uitdagen. Hij wilde laten zien dat moslims tegen de vrijheid van meningsuiting zijn. Maar die stelling lijkt mij niet bewezen. In ieder geval in Nederland hebben moslims zich juist netjes gedragen. Al was er in Pakistan natuurlijk wel ophef.

Of Wilders is gezwicht voor radicale moslims? Ja en nee. Het is misschien heel nobel dat hij ook rekening houdt met dreigementen aan het adres van anderen. Wilders zou beter moeten onderbouwen waarom hij de wedstrijd afblaast. Ik blijf zijn keus heel raar vinden. Wilders is door de jaren heen geradicaliseerd. In zijn filosofie worden we onder de voet gelopen door de islam en bedreigt die godsdienst onze fundamentele vrijheden. Door de komst van Syriërs naar ons land zou je kunnen zeggen dat Nederland islamitischer wordt. Dus dat de noodzaak voor een islamkritische cartoonwedstrijd voor Wilders alleen maar toeneemt. Ik pleit voor wellevendheid, en zou zo’n wedstrijd niet organiseren. Maar dat wil niet zeggen dat Wilders die wedstrijd niet mag houden. De vrijheid van meningsuiting staat toe dat je mensen mag kwetsen.”

Pakistaanse mars tegen Wilders afgeblazen

Imam Yassin Elforkani, riep deze week moslims op Wilders te beschermen:

„Wilders heeft een verstandig besluit genomen. Voor hemzelf en voor de rest van de samenleving. Het is betreurenswaardig dat hij met de dood is bedreigd. Met z’n allen moeten we de vrijheid van meningsuiting bewaken, ook als die tot het uiterste gaat. We moeten geen negatieve emoties aanwakkeren. Ik schaar me achter een islamitisch theoloog die iets zei als: „Het is beter om een hart te winnen met liefde en barmhartigheid dan dat je een discussie wint.””

Wilders ziet af van cartoonwedstrijd

Joram van Klaveren, was jarenlang PVV-Kamerlid:

„De stap van Wilders verwondert me. Hij staat niet bekend als iemand die snel een stapje terugdoet. Zeker niet op het punt van de vrijheid van meningsuiting. Dat doet hij nu wel. Al kan ik me zijn afwegingen wel voorstellen. Als hij bijvoorbeeld redeneert: Ik ben verantwoordelijk voor de mensen om me heen. Stel dat Pietje uit Putten de cartoonwedstrijd zou winnen. Dan zouden boze moslims bij die man verhaal kunnen halen. Zo’n tekenaar wordt niet zo streng beveiligd als Wilders, denk ik. We hebben onvoldoende informatie over de precieze bedreigingen om een goed oordeel te kunnen vellen over het besluit van Wilders.

Of het afblazen van de wedstrijd een zwarte dag is voor de vrijheid van meningsuiting, zoals de Belgische zusterpartij Vlaams Belang stelt? Nee. Wilders blijft PVV’er. Zijn visie staat haaks op wat de islam predikt. Wilders blijft zijn anti-islamboodschap uitdragen.”