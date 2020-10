Aerts krijgt biografieprijs voor boek over Thorbecke

Nederlands historicus Remieg Aerts heeft de Nederlandse Biografieprijs 2020 gekregen voor zijn boek Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman. De winnaar werd bekendgemaakt in radioprogramma Nieuwsweekend.

Juryvoorzitter Elisabeth Leijnse, winnaar van deze prijs in 2016 en dit jaar juryvoorzitter van de Nederlandse Biografieprijs, sprak in de uitzending van „een kanjer van een politieke biografie, geschreven met een meesterpen”. De jury koos unaniem voor het boek van Aerts en noemt het „een monument van de Nederlandse politieke geschiedschrijving. Voortreffelijk geschreven.”

De Nederlandse Biografieprijs is een literaire prijs die tweejaarlijks wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige biografie die in de twee voorafgaande jaren bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij is verschenen. In 2018 ging de prijs naar Onno Blom voor zijn biografie over schrijver en beeldend kunstenaar Jan Wolkers.