Aedes: tarieven warmtenetten moeten dalen

Zo’n 200.000 huurwoningen van woningcorporaties kunnen binnen drie jaar worden aangesloten op een bestaand warmtenet, blijkt uit een inventarisatie van Aedes, de overkoepelende organisatie van corporaties. Dat is financieel haalbaar bij een aanpak op grote schaal. Dan kan het tarief van warmtebedrijven namelijk dalen, zo is afgesproken.

„Maar voorlopig maken ze dat niet waar”, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder over de warmtebedrijven.

Om de verduurzaming van huizen op te schalen en te versnellen is het project de Startmotor opgezet. Aanpak is om telkens tegelijk een groot aantal huizen in een wijk aan te sluiten op een warmtenet. Warmteaanbieders hebben toegezegd dat de prijs aanzienlijk kan zakken als dat planmatig gebeurt. Door een lager tarief worden de projecten financieel haalbaar, waarbij ook de overheid een bijdrage levert.

Norder is echter niet te spreken over het aanbod van de warmtebedrijven: „Voorlopig is het absoluut onvoldoende voor de overstap van gas naar warmte.” Hij pleit voor een landelijk kader voor de bijdrage van warmtebedrijven.