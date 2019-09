AEB raakt begroting Amsterdam

De situatie rondom het noodlijdende Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft effect op de donderdag gepresenteerde begroting voor 2020. Hoewel de financiële gevolgen nog niet precies zijn te overzien, kan het bedrijf de stad in het ergste geval 262 miljoen euro gaan kosten. De gemeente is eigenaar van AEB.

De onderneming, die afval verwerkt en warmte levert, kampt met technische mankementen en miljoenentekorten en om veiligheidsredenen liggen vier van de zes verbrandingsovens al een tijdje stil. Op dit moment wordt gekeken welke partij AEB het beste kan overnemen. Vorige week leidde dit tot het vertrek van D66-wethouder Udo Kock (financiën en economische zaken), die geen steun vond in het college voor privatisering door afval- en sloopbedrijf Beelen.

In de begroting wordt rekening gehouden met twee scenario’s. In een iets gunstiger geval gaat het om een tegenvaller van 73 miljoen euro.

Het stadsbestuur steekt volgend jaar 450 miljoen euro in de stad, staat verder in de begroting. Zo gaat er 5,5 miljoen euro naar de aanpak van ondermijning en radicalisering in de stad. Het college trekt verder 6 miljoen euro extra uit voor meer handhavers op straat. Eerder was al bekend dat zij worden toegerust met bodycams. Nog eens 3,5 miljoen euro gaat naar de preventieve aanpak van (potentiële) criminele jongeren in de zogenoemde Top 400- en Top 600-lijst.

Het aantal vuurwapenincidenten in de hoofdstad baart het stadsbestuur zorgen. De liquidatie van advocaat Derk Wiersum woensdag in Amsterdam werd door de gemeenteraad een dieptepunt genoemd in een reeks bloedige liquidaties in de stad.

Verder gaat er geld naar woningen en zorg en de aanpak van werkloosheid, armoede, lerarentekort en van slecht onderhouden kades en bruggen.