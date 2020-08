‘Advocatenoorlog’ centraal in liquidatieproces Marengo

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol is donderdag het woord aan de advocaten in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi, het proces Marengo. Zij zullen zich uitlaten over een reeks incidenten die het proces - dat nog altijd in de voorbereidende fase is - de afgelopen weken hebben getekend en tot een vijandige sfeer tussen advocatuur en Openbaar Ministerie hebben geleid. In die incidenten speelt een aantal raadslieden een hoofdrol, waardoor de toch al zeer beladen zaak in zijn voegen kraakt. De jongste affaire gaat over het schaduwen van advocaat Nico Meijering en kantoorgenoot Leon van Kleef.

Het Openbaar Ministerie liet hen vorig jaar juni volgen op een zakelijke reis naar Dubai. Politie en OM waren destijds nog volop op jacht naar de voortvluchtige Taghi. Op basis van een tip vermoedden zij dat Meijering een ontmoeting zou hebben met Taghi. Dit bleek niet het geval. Meijering staat in Marengo andere verdachten bij, niet de in december aangehouden Taghi.

De schaduwactie werd stilgehouden, totdat het AD er vorige week over publiceerde. De advocatuur reageerde geschokt en met afgrijzen op de onthulling. Het OM, inclusief de hoogste bazen, liet weten dat er zorgvuldige afwegingen zijn gemaakt voor de uitzonderlijke operatie. Het valt niet te verwachten dat daarover overeenstemming zal worden bereikt, maar in het proces zal het grote pijnpunt zijn dat de actie onder de pet is gehouden. Er is niets over te vinden in het dossier.

Behalve de advocaten zelf is daarmee ook de rechter buitenspel gezet, vinden de advocaten. De rechter moet kunnen beoordelen of het onderzoek rechtmatig is geweest. Volgens justitie mocht de observatie van Meijering buiten de boeken worden gehouden, omdat de actie zonder resultaat is gebleven. Advocaten vinden dit een drogredenering.

Voordat het schaduwverhaal naar buiten kwam, was de stemming in de rechtszaal al danig bedorven geraakt. Kort voor de zitting van 11 augustus verspreidde het OM een fors document, waarin de recherche heeft opgetekend dat een aantal Marengo-advocaten geheime informatie aan criminelen, onder wie Taghi, zou hebben doorgespeeld, en zich als ‘loopjongen’ zou hebben laten gebruiken. Dat leidde tot furieuze reacties van de raadslieden.

Niet lang daarna wraakte Meijering, met steun van een tiental collega’s, de twee onderzoeksrechters in Marengo, omdat zij de schijn van vooringenomenheid zouden hebben gewekt. Bij de onderzoeksrechter vinden - in beslotenheid - nog verhoren van getuigen plaats, onder wie kroongetuige Nabil B. Het is nog niet bekend wanneer de wrakingskamer zich over de kwestie gaat buigen.

Nadat begin 2018 bekend werd dat er een kroongetuige was in het proces, werd kort daarna zijn niet-criminele broer vermoord en september vorig jaar B.’s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten.

In het proces Marengo staan zeventien verdachten terecht. Op de aanklacht staan zes liquidaties en meerdere pogingen daartoe.