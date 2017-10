Advocatenkantoor Van der Laan „verslagen”

„Voor ons is het vreselijk. Zonder hem was het kantoor er niet geweest. We zijn heel verslagen.” Dat zegt partner Chris van Dijk van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, dat onder anderen door Eberhard van der Laan werd opgericht.

„Ik kende hem 27 jaar. Hij was nogal een persoonlijkheid, een bevlogen advocaat die het beste uit zichzelf en anderen haalde. Warm en humorvol. Een sociaal bewogen mens, hij ging niet voor het geld maar voor maatschappelijke verbondenheid”, aldus Van Dijk, die met Van der Laan mede-oprichter van het kantoor was.

„Toen hij minister werd is hij meteen vertrokken om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Heel zuiver”, zegt Van Dijk. Van der Laan was van 14 november 2008 tot 23 februari 2010 minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV.