Advocaten: wraking rechters te zwaar middel

De wraking van de zittende rechters in de strafzaak tegen verdachte Gökmen T. is bedoeld „als verkapt middel” om uitstel van het proces te bewerkstelligen. Daarmee is „een te zwaar instrument” ingezet. Dat stelden de gezamenlijke advocaten van slachtoffers en nabestaanden van de tramaanslag vorig jaar in Utrecht donderdag bij de speciale wrakingskamer van de rechtbank in de Domstad.

De wrakingskamer beslist of de rechters kunnen blijven zitten of dat zij het veld moeten ruimen omdat zij niet onpartijdig zouden zijn geweest, zoals juridisch adviseur Karim Aachboun namens een ander slachtoffer betoogde.

Dit slachtoffer vindt dat het OM hem ten onrechte niet heeft aangemerkt als slachtoffer van poging tot moord en heeft daarom een klacht ingediend bij het gerechtshof. Tegelijkertijd vroeg hij de rechtbank de zaak aan te houden tot het hof zou beslissen. De rechtbank besloot maandag dat niet te doen. Volgens Aachboun zijn daarbij regels „volkomen genegeerd”.

De juridisch adviseur vindt dat de rechtbank nog voor de zitting van maandag had moeten beslissen over zijn aanhoudingsverzoek. Door dat niet te doen, is de „schijn van partijdigheid gewekt”, zo zei hij. Volgens de overige raadslieden heeft de rechtbank het verzoek tot aanhouding echter „gemotiveerd afgewezen”. Ook de raadsman van T. heeft nergens „enige vooringenomenheid of de schijn daarvan” kunnen ontdekken, zei hij.

De juridisch adviseur wil dat T. alsnog wordt vervolgd voor poging tot moord op zijn cliënt en niet alleen voor bedreiging. Het OM wil dat niet doen, omdat uit beelden van camera’s in de tram niet blijkt dat T. zijn wapen daadwerkelijk op de cliënt van Aachboun richtte.

De wrakingskamer komt mogelijk al rond de klok van half 2 donderdagmiddag met een oordeel.