Advocaten wraken rechtbank liquidaties

De advocaten Nico Meijering en Juriaan de Vries hebben woensdag de rechtbank gewraakt die de zaak behandelt tegen acht mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij een reeks liquidaties. Meijering staat een van de meer prominente verdachten bij, Mohamed R. (37), De Vries is de advocaat van medeverdachte Zakaria el H. De acht verschenen woensdag voor een tussentijdse zitting in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

De advocaten zijn ontevreden met de beslissing van de rechtbank om de zaak niet naar de rechter-commissaris te verwijzen, zoals zij hadden verzocht. De advocaten wilden dat, om de kroongetuige in het omvangrijke onderzoek op afzienbare termijn te horen. De verdediging krijgt geen enkele kans om de kroongetuige te horen, aldus Meijering. De verdachten vrezen dat de rechtbank vooringenomen is. Het is nog niet bekend wanneer de wrakingskamer het verzoek behandelt. Woensdag was daar geen tijd meer voor.

De verdachten staan terecht in het zogeheten onderzoek Marengo, gericht op een een reeks liquidaties dan wel pogingen of voorbereidingen daartoe. De hoofdverdachte in het onderzoek, Ridouan Taghi (41), is voortvluchtig. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een deal gesloten met kroongetuige Nabil B., die zelf betrokken is geweest bij meerdere moorden. Zijn broer werd in maart in Amsterdam doodgeschoten, vermoedelijk als wraak op ‘verrader’ Nabil.

Marengo is een uitdijend onderzoek, waarin inmiddels elf mensen vastzitten. Justitie heeft een recordbeloning uitgeloofd van 100.000 euro voor de gouden tip die naar Taghi leidt.

Op 18 april vindt de volgende zitting plaats in deze zaak.