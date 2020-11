Advocaten willen onderzoek MH17 fileren met reeks getuigen

De advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov willen vele getuigen horen, of opnieuw horen, die mogelijk nieuw licht kunnen werpen op de vliegramp met het toestel van Malaysia Airlines in 2014. Ook willen zij onderzoekers aan de tand voelen die hebben meegewerkt aan talloze rapporten die over de ramp zijn gemaakt.

Volgens de advocaten van de voormalig luitenant-kolonel heeft het internationale onderzoeksteam te zeer toegewerkt naar de hypothese dat MH17 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht is geschoten met een Buk-raket die afkomstig was uit Rusland. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen. Voor andere mogelijkheden zou te weinig oog zijn geweest. Hun cliënt Poelatov ontkent iedere betrokkenheid.

Het Openbaar Ministerie verdenkt naast Poelatov nog drie personen van betrokkenheid bij de ramp met MH17, waarbij alle inzittenden onder wie bijna tweehonderd Nederlanders om het leven kwamen. De andere mannen - Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - hebben niets aan de rechtbank laten horen.

De advocaten van Poelatov gebruiken deze week om de rechtbank te laten weten wat hun onderzoekswensen zijn. Dinsdag werden onder meer eerder opgenomen verklaringen van Poelatov getoond. De Rus noemde daarin de beschuldiging aan zijn adres „verachtelijk”. Donderdag gaan de advocaten verder met hun verzoeken, die onder meer gaan over het (opnieuw) horen van getuigen en deskundigen, het checken van bronnen op social media over de vermeende route die de Buk-raket zou hebben afgelegd en ook eventuele hoge Russische militairen die bij dat vervoer betrokken zouden zijn geweest.

Het OM zal volgende week reageren. Wanneer de rechtbank besluit over welk onderzoek nog gaat plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Het is het streven van de rechtbank om de zaak, die nu nog in de inleidende fase is, vanaf februari volgend jaar inhoudelijk te behandelen. In maart begon het monsterproces.

Vlucht MH17 vertrok 17 juli 2014 van Amsterdam met bestemming Kuala Lumpur. De Maleisische hoofdstad werd echter nooit bereikt.