Advocaten willen No Surrender-zaak uitstellen

De advocaten van een aantal No Surrender-leden die worden verdacht van het mishandelen van een ex-lid, willen dat de behandeling van de rechtszaak wordt uitgesteld. Woensdag is de eerste van vijf geplande zittingen bij de rechtbank in Groningen.

De advocaten hebben forse kritiek op de manier waarop de politie het slachtoffer heeft verhoord. Ze stellen dat niet van alle verhoren een geluidsopname is gemaakt. Ook zouden ook passages in de tapes ontbreken of zijn aangepast in de geschreven uitwerking. De advocaten voorzien een oneerlijk proces voorzien. Zij willen nu alles wat ontbreekt alsnog krijgen. Ook moeten de betrokken politiefunctionarissen worden gehoord. De rechtbank neemt later op de dag een beslissing op het verzoek.

Het Openbaar Ministerie verdenkt zeven personen uit Groningen van het gijzelen, mishandelen en afpersen van een ex-lid van No Surrender. Dit zou in de nacht van 7 op 8 november 2016 in Eelde zijn gebeurd.